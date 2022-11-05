За вбивство чоловіка поліцейські затримали жителя Чернівецького району

Чоловік побив односельчанина та втік з місця злочину. Співробітники відділення № 5 (смт Глибока) Чернівецького райуправління поліції впродовж години встановили й затримали порушника. За скоєння умисного вбивства йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Мертвого 54-річного жителя села Йорданешти виявила сусідка вранці 4 листопада, коли прийшли провідати сусіда. На тілі померлого були тілесні ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть буковинця.

На місці події працювали співробітники обласного управління Нацполіції та відділення № 5 (смт Глибока) Чернівецького районного управління поліції. Здійснюючи першочергові слідчо (розшукові) дії, правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері, на ґрунті давніх неприязних відносин, між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. В ході конфлікту 41-річний односельчанин наніс декілька ударів руками й ногами по голові і тілу буковинця. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер, зловмисник з місця злочину втік.

Поліцейські швидко встановили місуезнаходження чоловіка та затримали його в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Глибоцький відділ Чернівецької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області