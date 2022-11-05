За вбивство чоловіка поліцейські затримали жителя Чернівецького району

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Чоловік побив односельчанина та втік з місця злочину. Співробітники відділення № 5 (смт Глибока) Чернівецького райуправління поліції впродовж години встановили й затримали порушника. За скоєння умисного вбивства йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Мертвого 54-річного жителя села Йорданешти виявила сусідка вранці 4 листопада, коли прийшли провідати сусіда. На тілі померлого були тілесні ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть буковинця.

за умисне вбивство буковинця поліцейські затримали жителя чернівецького району

На місці події працювали співробітники обласного управління Нацполіції та відділення № 5 (смт Глибока) Чернівецького районного управління поліції. Здійснюючи першочергові слідчо (розшукові) дії, правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері, на ґрунті давніх неприязних відносин, між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку.  В ході конфлікту 41-річний односельчанин наніс декілька ударів руками й ногами по голові і тілу буковинця. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер,  зловмисник з місця злочину втік.

Поліцейські швидко встановили місуезнаходження чоловіка та затримали його в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Глибоцький відділ Чернівецької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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