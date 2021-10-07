Во Львове будут судить стоматолога, который продавал фейковые ПЦР-тесты туристам

Во Львове будут судить группу лиц, которые продавали туристам фейковые результаты ПЦР-тестов. Среди фигурантов — местный стоматолог.

По информации правоохранителей, туристическое агентство предлагало своим клиентам без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В частности, стоимость такой «услуги» составляла 800 гривен.

Указано, что подделкой ПЦР-тестов занимался местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров.

После этого он, представившись курьером, напрямую передавал их покупателям.

Сейчас подозреваемым — работнику турфирмы, стоматологу и его помощнице предъявлено обвинение по ч. 1, 3 ст. 358 УКУ. Прокуратура уже передала материалы дела в суд.