Во Львове будут судить стоматолога, который продавал фейковые ПЦР-тесты туристам

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Во Львове будут судить группу лиц, которые продавали туристам фейковые результаты ПЦР-тестов. Среди фигурантов — местный стоматолог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

Во Львове будут судить стоматолога, который продавал фейковые ПЦР-тесты туристам

Фото: во Львове будут судить стоматолога за подделку ПЦР-тестов (Getty Images)

По информации правоохранителей, туристическое агентство предлагало своим клиентам без проведения каких-либо лабораторных исследований купить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

В частности, стоимость такой «услуги» составляла 800 гривен.

Указано, что подделкой ПЦР-тестов занимался местный стоматолог, используя реквизитные данные одного из львовских диагностических центров.

После этого он, представившись курьером, напрямую передавал их покупателям.

Сейчас подозреваемым — работнику турфирмы, стоматологу и его помощнице предъявлено обвинение по ч. 1, 3 ст. 358 УКУ. Прокуратура уже передала материалы дела в суд.

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