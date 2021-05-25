Во Львове на получении $2 тысяч взятки попались двое полицейских
Полицейским грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Во Львове работники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских во время получения $2 тыс. взятки.
Об этом сообщается на сайте ГБР. Следователи установили, что заместитель начальника отдела криминальной полиции и оперуполномоченный этого же отдела управления полиции ГУ Нацполиции во Львовской области требовали $2 тыс. у подозреваемого.
«За эти деньги они обещали не передавать дополнительные материалы по делу о кражах в следственный отдел полиции и повлиять на прокурора, чтобы подозреваемый получил приговор без лишения свободы», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.
В ГБР добавили, что квалификация уголовного правонарушения – ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса («вымогательство и получение неправомерной выгоды»).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. // УНИАНTweet