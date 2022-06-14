Водій «під кайфом» та його пасажир намагалися відкупитися від патрульних грошима та мангалом

Сьогодні, близько опівночі, патрулюючи на вулиці Городоцькій, львівські патрульні зупинили водія автомобіля Citroen Jumpy за порушення ПДР.

Спілкуючись з 38-річним мешканцем Львівщини поліцейські виявили в нього очевидні ознаки наркосп‘яніння. Чоловік погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат позитивний.

Під час оформлення адмінматеріалів порушник почав пропонувати неправомірну вигоду, мовляв, що дружина привезе будь -яку суму, яку скажуть поліцейські. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність. Однак на чоловіка це не подіяло.

Очікуючи слідчо-оперативну групу, до патрульних підійшов 39-річний пасажир, згаданого автомобіля. Він вступився за порушника і запропонував поліцейським 3 000 гривень та обіцяв змайструвати мангал, наголосивши, що його вартість 10 000 гривень.

Водій отримав свій протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП. До того ж, обом чоловікам загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Патрульна поліція Львівської області