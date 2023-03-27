Водійка на Renault на смерть збила 19-річного хлопця на переході у Луцьку

Постраждалий хлопець загинув на місці аварії

Вночі у Луцьку водійка автомобіля Renault на смерть збила 19-річного юнака. За попередньою інформацією, він переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході неподалік історичного корпусу ВНУ. Від важких травм потерпілий загинув на місці.

Аварія сталась опівночі у понеділок, 27 березня, на проспекті Перемоги у Луцьку. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, на хлопця наїхала водійка автомобіля Renault.

«Водійка скоїла наїзд на 19-річного хлопця. Попередньо, сталося це на нерегульованому пішохідному переході. Пішохід загинув на місці події», – повідомляють у прес-службі.

Правоохоронці встановили, що водійка була тверезою. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.