Експосадовиці податкової служби Донеччини повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ексзаступнику ГУ ДПС у Донецькій області за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, експосадовець під час дії воєнного стану добровільно зайняла керівну посаду у незаконно створеному органі влади – правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Донеччини – так званій «інспекції федеральної податкової служби Росії по м. Маріуполю ДНР». Зайнявши посаду, вона проводила діяльність в інтересах ворога.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора