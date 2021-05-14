Водитель главы Аграрной академии получал зарплату на 6 госпредприятиях

Личного водителя руководителя Национальной академии аграрных наук (НААН) уличили в одновременном получении зарплат в 6 госпредприятиях. При этом ни в одном из них он не выполнял никаких служебных обязанностей.

В ходе досудебного расследования было установлено, что личный водитель главы НААН одновременно числился в штате шести госпредприятий, где ему начисляли зарплату. Мужчина ее получал, но при этом не выполнял в них никаких должностных обязанностей.

Отмечается, что получая зарплату в бюджетных учреждениях, фигурант фактически выполнил функции только личного водителя главы НААН.

В Нацполиции уточнили, что по этому делу 14 мая прошли обыски в четырех регионах — Киеве, Виннице, Днепропетровской и Херсонской областях. Были изъяты документы о трудоустройстве водителя главы НААН, подтверждающие начисление и выплату ему зарплаты. Расследование уголовного дела, возбужденному по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества), продолжается. // РБК-Украина