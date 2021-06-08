Водителю фуры дали 4,5 года тюрьмы за груз, слетевший с прицепа и убивший мужчину

В Первомайске водителя сдельного тягача приговорили к 4,5 годам лишения свободы за совершение ДТП, во время которого слетевший с полуприцепа груз убил местного жителя.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, 31 июля 2018 года фура двигалась по улице Киевской. На повороте занесло, машина перевернулась и влетела в дом. В результате аварии оторвало кабину, а саму фуру засыпало стройматериалами. Позже под завалами нашли тело пешехода.

Установлено, что у грузовика на тот момент были технические неисправности: нарушение герметичности амортизаторов подвески передних колес автомобиля, отсутствие детали привода переднего левого тормозного механизма автомобиля, не полное затормаживание задних тормозных механизмов автомобиля, в результате неправильного их регулирования, отсутствие тормозного механизма левого колеса задней оси полуприцепа. За этими техническими поломками должен был следить сам водитель.

Также водитель фуры не выбрал безопасную скорость движение и проявил невнимательность, в результате чего наехал на бордюр, что в результате перевело к переворачиванию тягача и полуприцепа с грузом на левую сторону.

Обвиняемый частично признал свою вину в смертельном ДТП. Он перекладывал вину за техническую неисправность на владельцы фуры, на которой работал. Также он не был согласен с гражданским иском, в котором жене погибшего просила, чтобы от обвиняемого ежемесячную пенсию в размере 1,4 тысячи гривен и 200 тысяч морального ущерба для потерпевших.

Жена погибшего в суде отмечала, что за все время судебных разбирательств обвиняемый не проявил сожаление за случившееся. Ее представитель также, характеризируя обвиняемого, отмечал, что ранее мужчина был судим за преступления против собственности и привлекался к админответственности за вождение в нетрезвом виде, за что у него на год отбирали право вождения транспортом.

В итоге судья Первомайского райсуда Татьяна Маржина признала Дениса М. виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначила ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Также его лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Также суд постановил, что обвиняемый должен пожизненно выплачивать вдове каждый месяц почти пять тысяч гривен и еще 100 тысяч гривен морального ущерба. Также 100 тысяч ущерба он должен выплатить еще на трех потерпевших.