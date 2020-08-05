Водія судитимуть за ДТП, що призвела до смерті неповнолітнього

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом порушення правил експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як розповів в. о. начальника відділу ювенальної юстиції прокуратури області Іван Семинякін, у ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року 34-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та не маючи посвідчення водія, сів за кермо автомобіля «ВАЗ-21114», який дав йому знайомий.

У якості пасажирів у салоні автівки перебували ще троє осіб: неповнолітній хлопець, 20-річний чоловік та 19-річна дівчина.

Рухаючись автошляхом із м. Вовчанськ у напрямку м. Харкова, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на перешкоду — дерево. У результаті ДТП загинув неповнолітній 17-річний хлопець, інші двоє пасажирів — дівчина та чоловік — отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Пресслужба прокуратури Харківської області