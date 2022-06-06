Волинських митників судитимуть за зловживання зі шкодою державі на суму понад ₴760 тисяч

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти у розслідуваних слідчими Територіального управління ДБР у Львові кримінальних провадженнях про вчинення двома працівниками митного поста «Ковель» службового підроблення та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України).

Слідство вважає, що митники у січні та лютому 2021 року незаконно звільнили від митного контролю та випустили на митну територію України без сплати митних платежів товар, увезений суб’єктом господарювання, внісши при цьому неправдиві відомості в офіційні документи.

Внаслідок таких дій держава недоотримала понад 760 тисяч гривень.

Далі – слово за судом.

Пресслужба обласної прокуратури