Волинського підприємця судитимуть за ухилення від сплати майже ₴3,9 млн. податків

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст. 212 КК України), вчинене підприємцем-перевізником із Луцька.

Слідство встановило, що у 2018-2019 роках суб’єкт господарювання, аби занизити належний до сплати розмір податків та зборів, вносив до документів звітності неправдиві відомості.

Через ці незаконні дії підприємця до бюджету не надійшло майже 3,9 мільйона гривень.

Далі – слово за судом.

Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 212 КК України за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури