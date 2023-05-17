Працівниця банку зняла з чужого депозиту пів мільйона гривень: її розшукують за обвинуваченням у скоєнні семи злочинів

Група слідчих відділення поліції №2 Рівненського РУП закінчила досудове розслідування за спеціальною процедурою та за погодженням із прокуратурою скерувала до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом відносно 42-річної жительки Костополя, колишньої працівниці банку.

Із заявою до поліції про відсутність коштів в сумі 500 тисяч гривень, розміщених на депозитному рахунку, звернулася у серпні торік 67-річна костопільчанка.

За результатами проведеної перевірки, а в подальшому — слідчих дій, поліцейські встановили, що до зникнення грошей причетна працівниця відділення банку в місті Костопіль. Обіймаючи посаду касира-контролера, вона вирішила збагатитися за чужий кошт. Ввівши в оману клієнтку, яка не усвідомлювала юридичних наслідків підписання заяви, зловмисниця внесла в електронну базу інформацію про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу.

Унаслідок протиправних дій касирка отримала змогу привласнити грошові кошти потерпілої через касу банку в сумі 250 000 грн, легалізувати їх та використати на власний розсуд.

Потому працівниця фінустанови підробила документ — заяву вкладниці на переказ готівки і отримала на руки ще 49 000 грн. Згодом несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої банківської системи, розмістивши заяву клієнтки на видачу 100 тисяч гривень готівки. Іще понад 94 тисячі гривень зловмисниця «отримала» за рахунок незаконних операцій із платіжною карткою потерпілої. Загальна сума завданих збитків становить 493 314 гривень.

Слідчі повідомили про підозру експрацівниці відділення банку в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 1 ст. 200 ККУ (незаконні дії з платіжними картками), ч. 3, 4 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем), ч.1, ч.2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Підозрювана тривалий час переховується від органів досудового розслідування і нині перебуває в міжнародному розшуку.

За сукупністю зібраних доказів, результатами проведеного досудового розслідування за спеціальною процедурою матеріали кримінального провадження скеровано на розгляд суду.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечували працівники відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області та СБУ регіону.

Відділ комунікації поліції Рівненської області