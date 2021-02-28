Волинянина судитимуть за зґвалтування сестри

Старовижівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним волинянином зґвалтування

Старовижівський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним волинянином зґвалтування. Про це Depo.Львів повідомили у прокуратурі Волинської області.

Слідство вважає, що увечері 16 листопада 2020 року раніше судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував 22-річну сестру.

Чоловіка обвинувачують у зґвалтуванні особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах (ч. 2 ст. 152 КК України), і його очікує суд.

Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.