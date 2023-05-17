Жителя Хмільницького району підозрюють у вчиненні умисного вбивства жінки

16 травня у селі Мізяківська Слобідка поліцейські затримали 49-річного місцевого жителя, який під час конфлікту завдав несумісних з життям ушкоджень 54-річній односельчанці. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. В ході першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій, та на підставі зібраних речових доказів, оперативники затримали особу, причетну до вчинення злочину, – односельця потерпілої.

Встановлено, що під час застілля між ними виник конфлікт. Затриманий кілька разів вдарив кухонним ножем жінку і залишив її помирати, а сам пішов додому.

На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.

Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру та згодом оберуть запобіжний захід.

За цим фактом поліція розпочала розслідування провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області