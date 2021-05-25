Поліція Харкова розслідує обставини перешкоджання діяльності журналіста

Під час виконання редакційного завдання невідомі чоловіки витісняли та штовхали чоловіка, тим самим перешкоджали його професійній діяльності.

З відповідною заявою 24 травня до Харківського районного управління поліції № 2 звернувся 26-річний харків’янин, вільний журналіст.

Чоловік пояснив, що 13 травня по проспекту Ювілейному він виконував редакційне завдання та поставив кілька питань посадовій особі міськради. Після чого невідомі чоловіки почали перешкоджати здійснювати його роботу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Харківської області