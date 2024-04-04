Волинського митника підозрюють у вимаганні хабарів у декларантів

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури головному державному інспектору одного з відділів митного поста «Луцьк» Волинської митниці повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, митник вимагав побори у розмірі від 100 до 300 доларів США із представника суб’єкта господарювання за невжиття заходів реагування з приводу розбіжностей відомостей про транспортні засоби, зазначених декларантом у митних деклараціях, та тих, що містилися у правовстановлюючих документах органу іноземної держави.

Викрили його у березні 2024 року.

Задокументовано одержання митником 500 доларів США.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Від посади митника відсторонено.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.

Викрито незаконну діяльність за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури