Волинянин, який побив жінку до смерті, на 7 років відправиться за ґрати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 65-річного жителя села Прилісне Камінь-Каширського району винуватим в заподіянні 35-річному знайомому легких тілесних ушкоджень, а 45-річній жінці – тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 125, ч.2 ст. 121 КК України).

Доведено, що удень 26 серпня 2023 року нетверезий волинянин під час конфлікту на ґрунті ревнощів ударив ножем односельця та жорстоко побив співмешканку, завдавши травм, від яких вона померла наступного дня.

Чоловік перебуває під вартою.

Пресслужба обласної прокуратури