Волинянин, який зарізав сина, втрапив за ґрати на понад 7 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 59-річного жителя села Чевель Ковельського району винуватим у заподіянні 32-річному синові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Доведено, що пізно увечері 17 серпня 2024 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив рідну людину ножем у живіт.

Від отриманих травм потерпілий згодом помер у лікарні.

Суд призначив чоловікові, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо сина та дружини, а також невиконання термінового заборонного припису, покарання у виді 7 років та трьох місяців позбавлення волі.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури