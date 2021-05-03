У Вінницькій області під час бійки постраждали четверо її учасників та двоє поліцейських

2 травня у селищі Піщанка на вулиці Ранкова сталася бійка між місцевими жителями. Під час затримання правопорушників тілесні ушкодження отримали два працівники поліції.

Конфлікт виник між двома компаніями через припаркований на дорозі автомобіль. Під час бійки четверо її учасників отримали тілесні ушкодження. Трьох правопорушників, серед яких одна жінка, затримано в процесуальному порядку. Слідством розпочато кримінальні провадження.

Повідомлення про бійку до поліції надійшло о 19.30 годині.

Як розповів начальник Відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Олег Бурдейний, під час виїзду на місце події поліцейські припинили порушення громадського порядку та затримали трьох його учасників. Попередньо встановлено, що 35-ти та 41-річний місцеві жителі спровокували бійку та спричинили тілесні ушкодження 32-річному чоловікові. Потерпілого доставлено до Крижопільської окружної лікарні. Згодом за медичною допомогою звернулись ще троє учасників події.

Під час затримання правопорушників тілесні ушкодження отримали два працівники поліції.

Поліцією встановлені усі учасники хуліганських дій.

Наразі слідство в рамках розслідування трьох кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу), ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України з’ясовує усі обставини та причини конфлікту. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області