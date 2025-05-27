Волинянин за $11000 переправляв військовозобов’язаних до Білорусі

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області 33-річному жителю одного з сіл Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловік разом з не встановленим поки спільником розробили схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України поза пунктами прикордонного пропуску до республіки білорусь.

Знайшлися і «клієнти», які погодилися заплатити 5000 та 6000 доларів США за перетин кордону.

Оцінивши доставку до місця ще у 200 доларів США, волинянин почав реалізовувати план із переправлення.

Втілити його до кінця не вдалося – уночі 24 травня 2025 року авто, в якому він віз двох ухилянтів до кордону, зупинили правоохоронці на Волині.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється особа його спільника.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області, 6 Волинського прикордонного загону та УМП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури