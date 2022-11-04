Волинянина судитимуть за вбивство падчерки, вчинене через необережність

Володимирська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення 66-річним жителем села Замости Володимирського району вбивства через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

За даними слідства, близько опівночі 23 серпня 2022 року пенсіонер, розряджаючи мисливську рушницю, випадково натис на її спусковий гачок та вистрілив у 29-річну падчерку. Жінка померла. Волинянина ж судитимуть.

Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури