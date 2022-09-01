Волинянина судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 37-річним жителем Луцького району зґвалтування 12-річної доньки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).

Слідство встановило, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Міру покарання йому обере суд.

Зауважимо, що санкцією ч. 6 ст. 152 КК України за повторне зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури