Вооруженные подростки пытались ограбить три магазина в Запорожье

В Запорожье четверо подростков, у одного из которых был пистолет, «засветились» в трех магазинах города.

Об этом сообщили в областном главке полиции.

В полицию о подростках-хулиганах сообщил мужчина. Он услышал выстрелы на остановке общественного транспорта «Набережная».

Патрульные задержали парней в салоне отъезжающего автобуса. Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Парня доставили в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

Через некоторое время другой экипаж полицейских получил вызов из магазина, где подростки пытались забрать деньги из кассы. Инцидент произошел на проспекте Металлургов. Просмотрев видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что это снова отличились уже знакомые им подростки.

Во время поиска грабителей на улице Победы патрульные услышали зов о помощи. Продавщицы двух магазинов указали на подростков и сообщили, что они пытались забрать деньги и товар.

Увидев патрульных, нарушители бросились наутек. Одного из них инспекторы догнали. Позже задержали и остальных. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»