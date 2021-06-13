Вор забрался в дом, выпил, почитал и… уснул

В Черкасской области женщина задержала вора, который забрался в её дом и уснул на месте преступления.

Об этом сообщает «ТСН».

Он успел вынести из чужого дома во двор технику, но увидел еду и спиртное: выпил и лег спать. Разбудила его уже хозяйка, которая приехала домой. Преступник пытался бежать, точнее отползти.

— Смотрю – открытая калитка, смотрю – мои вещи лежат на земле, моя пила, мои кабели, болгарка … Я не могу понять, что происходит. Подхожу, открываю двери, заглядываю – а грабитель лежит пьяненький, — вспоминает события того дня хозяйка дома.

Грабитель был одет в несколько курток и брюки, которые нашел в доме, рядом лежала книга по саморазвитию – он начал её читать. Женщина подозревает, что вор пробрался в дом еще за три дня до того, как его обнаружили. Полиция задержала злоумышленника, он находится под стражей.