Возле Крыма задержали экс-чиновника МВД, который помогал оккупантам преследовать крымчан

На КПВВ «Каланчак» при попытке выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым задержан украинец, который систематически оказывал помощь оккупантам при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах «Хизб ут-Тахрир».

Источник: прокуратура АР Крым и Севастополя, источники «Украинской правды»

Детали: Согласно данным источников УП, подозреваемый — Федорян Николай Аурелович. Он до 2011 года проходил службу на руководящих должностях в органах МВД Украины. В 2011 уволился в запас с должности заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым.

Прокуратурой совместно с СБУ ему сообщено о подозрении в совершении госизмены, ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Ведомство отмечает, что подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». После оккупации Российской Федерацией Крыма в 2014 году, остался работать на указанном обществе, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием «Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз».

Используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26 марта 2019 оказывал помощь оккупационным правоохранителям, а именно «Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым» в организации проведения ряда незаконных обысков в домовладениях представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации «Хизб ут-Тахрир».

Подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и «Управление ФСБ РФ по Республике Крым».

В качестве примера, 27 марта 2019 подозреваемый давал транспортные средства оккупантам для проведения на территории Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержано 23 человека.

Напомним: 27 марта на территории Крыма в ходе массовых обысков, организованных российским ФСБ, были задержаны 23 крымских татарина.