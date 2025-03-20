ВРП звільнила спільницю скандального Вовка – суддю Мазур

У 2023 році суддя ОАСК хотіла піти у відставку, що дало б їй право на пенсію та пільги.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Альону Мазур за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Як повідомили у ВРП, рішення прийняли на засіданні 20 березня на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Ще 11 листопада 2024 року Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя подала подання про притягнення судді Мазур Альони Сергіївни до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, оскільки її дії «порочать звання судді та підривають авторитет судової системи».

Альона Мазур є фігуранткою справи так званих «плівок Павла Вовка», якого цього тижня також звільнили із посади судді. Зокрема, вона була серед суддів, які мали ухвалити «необхідне» рішення за хабар, на отриманні якого викрили рідного брата Вовка, а також входила до групи суддів, які разом із Павлом Вовком утворили угрупування для захоплення влади.

Цікаво, що ще до викриття першого епізоду «плівок» у липні 2019 року, у квітні того ж року Мазор була серед суддів, які кілька разів не приходили на іспит до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Як з’ясувалось згодом, за порадою тоді ще голови ОАСК Павла Вовка.

Водночас впродовж 2019-2020 років Альона Мазур скасувала рішення Громадської ради доброчесності щодо невідповідності критеріям суддів таких колег по справі як Макаренка І.Г., Шевченка А.В., Костенка Г.В. та Шпенової П.Ю., хоча рішення ГРД оскарженню не підлягається.

У 2019 році судді Олексій Маловацький та Павло Гречківський вдруге поспіль стали членами ВРП, що заборонено Конституцією України, що було оскаржено в суді. Однак Альона Мазур, яка розглядала справу, дійшла висновку, що цих суддів обирають вперше.

Ще раніше, у травні 2017 року суддя ухвалила рішення на користь братів Суркісів у справі «ПриватБанку» та постановила стягнути з компанії понад 1 млрд грн на користь позивачів, проігнорувавши зв’язок Ігоря Суркіса з Ігорем Коломойським.

У червні 2023 року Альона Мазур подала заяву на звільнення у відставку, що дало б їй право на пенсію та пожиттєві пільги, однак Вища рада правосуддя заяву відхилила. // Дзеркало тижня