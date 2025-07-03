ВРП звільнила суддю, який брехав, що ЗСУ «фашисти», а в Бучі і Бородянці «кіно знімають»

Вища рада правосуддя 1 липня остаточно звільнила Володимира Куксова з посади судді Північного апеляційного господарського суду.

Рішення було прийнято після того, як Друга дисциплінарна палата ВРП 28 травня 2025 року притягнула Куксова до дисциплінарної відповідальності.

Підставою для звільнення стали телефонні розмови судді у період з 1 квітня до 1 травня 2022 року, зафіксовані Службою безпеки України.

Куксов спілкувався із земляком із Криму, який проживав у тимчасово окупованому РФ смт Мирне Мелітопольського району Запорізької області. Суддя жалівся, що на Київщині «ситуація незрозуміла», «всюди їздять фашисти», «добре себе почувають», а російським військовим бажав удачі. Тобто шкодував, що російські війська відступили з Київської області.

6 квітня 2022 року в телефонній розмові він негативно висловився про журналістів, які документували наслідки окупації називаючи їх роботу словом «кіно»: «Проезжали мимо нашего поворота. Так эти [ненормативна лексика], вот эти, пресса, пресса, нескончаемым потоком оттуда едет. Кино снимают они там», «Нас не пускали, чтобы там все фотографировали иностранные журналисты. Там кино снимают. … То кино в Буче снимали, Теперь кино в Бородянке снимают». Куксов піддавав сумніву розповсюджувану в медіа інформацію про зґвалтування дітей російськими військовими, зокрема про зґвалтування дівчинки в Макарові і звинувачував натомість українську сторону: «Мне кажется, только бандеровцы [ненормативна лексика] могут насиловать…»).

«Зашли, вышли, теперь эти киношки снимают … вчера этот [ненормативна лексика] туда ездил, чтоб мы ему не мешали и не дай бог ничего не сфотографировали, что есть на самом деле», – відгукувався Куксов на візит у Бучу президента Зеленського.

9 квітня 2022 року в телефонній розмові на репліку співрозмовника що в новинах показували «пакетики эти черные» (з контексту вбачається, що ідеться про пакети із рештками тіл людей, загиблих під час окупації) Куксов відповів: «Та ну, [ненормативна лексика], у меня слов не просто, да. Лучше бы мост ремонтировали, а не вот это вот заниматся [ненормативна лексика]». Тобто проявив зневажливе ставлення до жертв окупації і документування воєнних злочинів.

Українських військових Куксов називав «німцями», «фашистами», «басмачами», «пятнистыми». Стверджував, що вони обкрадають гаражі, будинки, вивозять звідти дорогі автомобілі, «заробляють на крові», знахабніли від володіння зброєю і зневажають мирне населення. Суддя обурювався, що військові закривають на комендантську годину українські міста, проводять перевірки на блокпостах і виганяють з робочих місць навіть суддів, зайнявши найбезпечніше місце із бомбосховищем під штаб територіальної оборони тощо.

12 квітня 2022 року в телефонній розмові судді Куксов висловив відверте роздратування розміщенням за місцем його роботи штабу Територіальної оборони, а також виказав зневагу до попереднього президента України: «У нас на работе опасно [ненормативна лексика] находится, слушай, эти [ненормативна лексика] сделали, там же бомбоубежище, они тероборона себе штаб сделала в суде, нормально [ненормативна лексика], еще эта [ненормативна лексика] приходила, Порошенко фотографировался, [ненормативна лексика]», «там подвал какой то есть мощный, и они там все базируются. Я говорю, ну спасибо, [ненормативна лексика], хорошую нам свинью подложили».

Куксов обурився, що Верховний Суд вирішив віддавати половину заробітної плати на війну, тому що йому ця війна ще більш не потрібна («[ненормативна лексика] она мне нужна эта война ещё больше, блин»). Йому не подобалося, що із зарплат збирають на армію, яка «така бідна, убога, ще з людей треба обдирати».

У товариша, який перебуває в окупації, Куксов запитував, чи не йде він там на роботу. «Хайль Гитлер, а ты что в милицию не идешь там на работу», «А че? Там собирают всех», «Я думал, ты уже там начальником милиции устроился, там кадровое голодание», «Да, ты с опытом работы, надо делать карьеру, главное чтоб они так обратно не вернулись как у нас», – говорив суддя.

По телефону суддя схвально відреагував на плани Російської федерації утворити на окупованій території кримсько-херсонський адміністративний чи господарський округ як нормальну перспективу з погляду виробництва сільськогосподарської продукції та її збуту до Криму і Росії («Я не знаю, как бы, как оно будет, но я думаю, что вашему региону все равно это нормально. Сейчас просто (не дог.), ваш регион и жил за счет сельхозпродукции, которая отправлялась на Крым и на Россию. И сейчас если вам откроют туда свободную эту, то это нормально будет…»). Куксов говорив, що хоче виїхати на окуповану територію, повернутися додому, на батьківщину (з контексту розмов – в Крим). Висловлював жаль, що не може вільно відвідувати Крим: «Да везучие вы, хоть можете в Крым сьездить, а мы тут отрезанные от жизни».

Про жителів Західної України Куксов говорив із ненавистю, що у них під час війни «все чудово», що «вуйки» лише гроші заробляють – то «на Новий рік», а тепер на переселенцях, які знімають там кімнати і квартири. На його думку, ці «щирі українці, …патріоти» сплять і бачать, щоб Польща зайшла військами в Україну, і ця територія стала польською, бо Польща збирається повернути собі «власні» землі, які є зараз українськими.

6 травня Кусов повідомив товаришу, що купив собі інший мобільний номер «чтобы эти [ненормативна лексика] не слушали». Суддя сказав, що йому подзвонили і сказали про прослушку.

26 травня 2022 року Куксов повторив, що його «телефон стоит на прослушке, СБУ прослушивает». «Даже должны были быть обыска, но, как сказал мой бывший коллега, что типа ВРП не работает, поэтому, а я ж судья, они ж не могут просто так прийти…» – пояснив він.

14 вересня 2022 року СБУ вручила Кусову підозру в виправданні збройної агресії РФ і підбурюванні до колабораціонізму. Правоохоронці оприлюднили фрагменти аудіозаписів. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 3 мільйонів гривень застави. Через пару днів після отримання підозри суддя спробував перетнути державний кордон у напрямку Польщі, але його не пропустили.

У 2023 році прокуратура скерувала до Києво-Святошинського районного суду Київської області обвинувальний акт. Наразі розгляд справи Куксова триває, але в частині особистих телефонних розмов відбуваються закриті судові засідання.

За даними правоохоронців, Куксов має діючий страховий номер індивідуального особового рахунку) Російської федерації і, ймовірно, номер платника податків РФ. Відомостей щодо російського громадянства Кусова наразі не отримано.

Дочка Куксова на постійній основі проживає у Москві і є громадянкою РФ, паспорт їй видано 30 грудня 2013 року. Син також має страховий номер індивідуального особового рахунку РФ.

На день розгляду дисциплінарної справи у травні 2025 року пояснень від судді Куксова чи від його представників до Вищої Ради правосуддя пояснень не надійшло.

У 2003 році Куксова безстроково призначили суддею Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим. У 2021-му його обрано суддею Київського апеляційного господарського суду. У 2019 році переведено на посаду судді Північного апеляційного господарського суду. // Судовий репортер