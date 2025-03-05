ВРП звільнила з посад одразу трьох суддів

Вища рада правосуддя підтримала рекомендації ВККС та ухвалила рішення звільнити з посад одразу трьох суддів.

Оксана Мирошниченко — суддя Голосіївського райсуду Києва та суддя Майдану.

Під час Революції Гідності позбавила прав 5 водіїв-автомайданівців, які начебто не зупинились на вимогу інспекторів ДАІ в день поїздки Автомайдану до Межигір’я. У 2016 році збрехала у декларації доброчесності, заперечивши, що виносила ці рішення. На підставі заяви Романа Маселка, ВККС підтвердила, що суддя внесла недостовірні відомості.

Втім, ВРП не оминула «аналізу» роботи ВККС — обговорювали, чи врахувала комісія всі обставини, а Сергій Бурлаков навіть пропонував не підтримати рекомендацію ВККС і відправити суддю на повторну співбесіду. Однак доповідачка Оксана Кваша наполягла на звільненні, і зрештою — рішення ухвалено.

Павло Добров — суддя Комінтернівського райсуду Одещини.

surl.li/tzosbl Викритий на отриманні хабаря у 50 тисяч грн за ухвалення «потрібного» рішення у цивільній справі:

Суддя не з’явився на засідання, подавши клопотання про відкладення розгляду справи через хворобу. При цьому, це його друга неявка. Віталій Саліхов до останнього наполягав, що питання слід відкласти за відсутності судді, але після обговорення — 15 голосів «за» звільнення (проти були лише Саліхов і Бурлаков).

Світлана Федорець — суддя Звенигородського райсуду Черкащини, яка виправдовувала російську агресію та дискредитувала Сили оборони. СБУ зафіксувала, що вона називала російських окупантів «нашими», відвідувала тимчасово окупований Мелітополь та поширювала російські наративи щодо ударів по Дніпру та Умані.

surl.li/txqqep Одноголосне рішення — Федорець звільнено. До речі, про неї ми вже писали у колонці: