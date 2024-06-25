Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у м. Дніпро

Нагадаємо, 20 червня на просп. Дмитра Яворницького м. Дніпро група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження – за незаконне позбавлення волі та катування.

Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила. Одного з активних учасників подій затримали.

В результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід.

Національна поліція України