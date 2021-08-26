Столичного посадовця підозрюють у привласненні ₴630 тисяч, що належать банку

Керівник столичного суб’єкта господарювання здійснював незаконні операції з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку. Для цього він використовував реквізити банківських карток іноземних громадян. Чоловіку оголошено про підозру, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Протиправну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції.

21-річний житель Київської області перебував на посаді керівника товариства з обмеженою відповідальністю, яке надає туристичні послуги. Фігурант для здійснення господарської діяльності орендував POS-термінал в одного із державних банків. Надалі за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування чоловік підключив послугу «Еквайринг».

Після цього, використовуючи платіжні дані клієнтів іноземних фінансових установ, він здійснив 138 незаконних банківських операцій. Вони проводилися без карт та без відома їх власників. Таким чином зловмисник привласнив 630 тисяч гривень державного банку.

Правоохоронці провели обшуки в автівках та за місцем мешкання підозрюваного. За результатами їх проведення поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, акт приймання-передачі обладнання від банку та документацію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)