Вручено підозри шістьом організаторкам мережі онлайн-порностудій у Миколаєві

— 30 липня за організацію діяльності онлайн-порностудій з виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції з місячним прибутком у понад 2,5 млн гривень шістьом місцевим мешканкам віком від 21-го до 27-ми років слідчі Слідчого управління за погодженням із прокуратурою області повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 302 ККУ (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), — повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до семи років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що 11 червня у Миколаєві в ході масштабної спецоперації правоохоронці викрили мережу онлайн-порностудій. Відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту через різні сайти в режимі онлайн здійснювали більше 70 дівчат позмінно у трьох порностудіях, і отримували за таке спілкування з іноземцями прибуток. Інтернет-порностудії в орендованих приміщеннях були обладнані спеціальною технікою, освітлювальними приборами, веб-камерами, комп’ютерами та меблями.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області