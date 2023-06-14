Встановлено ще одного пристосуванця, який під час захоплення смт Великий Бурлук працював на ворога
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Дізнанням встановлено, що під час окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району місцевий житель вирішив побудувати собі «кар‘єру».
Так, він з власної ініціативи обійняв посаду «и. о. старшого инспектора-дежурного отдела административно-хозяйственного
обеспечения Великобурлукского териториального управления».
Колаборант забезпечував охорону адміністративної будівлі, де розташувалась окупаційна адміністрація, здійснював контрольно-пропускний режим, вів книгу обліку відвідувачів.
Правоохоронці викрили чоловіка.
Дізнання проводять дізнавачі відділення поліції №1 Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратура