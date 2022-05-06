Втеча двох закарпатців з ІТТ у Виноградові та напад на поліцейських – завершено розслідування

Виноградівським відділом Берегівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох виноградівців за фактами втечі осіб з-під варти та розбійного нападу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 187 КК України).

Наразі завершено досудове розслідування, під час якого встановлено, що чоловіки втекли з ізолятору тимчасового тримання, нанісши при цьому тілесні ушкодження двом правоохоронцям та викравши в одного з них золоті вироби та інше майно. При цьому втікачі погрожували конвоїру та черговому ІТТ ножем, який встигли схопити в кухонному приміщенні, зв’язали їх і відібрали ключі, що і дало їм змогу покинути установу.

Двоє закарпатців перебували під вартою за обвинуваченням у вчиненні одразу кількох злочинів. В одного це правопорушення, пов’язані із протиправним зберіганням партій канабісу та метамфетаміну, в іншого – крадіжки, розбійний напад на АЗС, незаконне придбання зброї, наркозлочини та ряд інших.

Подія трапилась у ніч з 15 на 16 лютого цього року. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців втікачів вдалося знайти на території м. Виноградів того ж дня. Наразі вони перебувають під вартою.

Водночас триває слідство у провадженні, розпочатому за фактом неналежного виконання службовими особами ІТТ своїх службових обов’язків, наслідком чого стало допущення втечі двох обвинувачених з-під варти (ч. 1 ст. 367 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури