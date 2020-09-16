Втрутився у бійку: у Кривому Розі вбили 17-річного хлопця

У Кривому Розі сталося вбивство. Під час конфлікту дорослих чоловіків від ножового поранення загинув 17-річний підліток.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

“Правоохоронці встановили, що підліток втрутився у бійку між чоловіками, в цей час один із них вдарив його ножем. Від отриманих поранень хлопець помер на місці, інших учасників події та нападника доставлено до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості”, – розповіли у поліції.

Нападника затримали правоохоронці. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину.

“Слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.13 ч. 2 ст. 115 та ч.3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років”, – повідомили у пресслужбі поліції. // Діло