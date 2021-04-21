Введен в действие второй пакет антиконтрабандных санкций: список фигурантов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контабанду. Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 апреля.

Указ обнародовали на сайте ОП.

Документом введено в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

«Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Среди них:

  1. Араик Амирханян
  2. Сеяр Куршутов
  3. Александр Черепинский
  4. Эдуард Кукоба
  5. Олег Доронин
  6. Тигран Мелконян
  7. Владимир Полуситок
  8. Денис Аминев
  9. Сергей Сердюк
  10. Михаил Грибанов
  11. Андрей Попов
  12. Олег Богданов
  13. Юрий Дворак.

Санкции в отношении всех граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство. // РБК-Украина

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