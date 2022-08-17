Ввезення контрабандної зброї під виглядом гумдопомоги – повідомлено про підозру буковинцю

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури буковинцю повідомлено про підозру у контрабанді холодної зброї (ч. 1 ст. 201 КК України).

За даними слідства, під час проходження митного контролю на в’їзд в Україну через МПП «Порубне» у Чернівецькій області водій пасажирського автобуса приховав від митного контролю 150 бойових ножів. При перевірці документів чоловік пред’явив декларацію про перевезення гуманітарної допомоги: одягу, взуття, тканин та фарби. Однак під час огляду транспортного засобу у багажному відсіку виявлено наплічники з незадекларованими бойовими ножами.

Холодну зброю вилучено. Вирішується питання щодо її передачі на потреби армії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора