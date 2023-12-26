«Вибивали» 3000 доларів надуманого боргу – чотирьом жителям Волині повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам за фактом вимагання грошових коштів в умовах воєнного стану з погрозою застосування насильства (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 26-річний засуджений, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, вирішив «вибити» зі знайомого військовослужбовця 3000 доларів США надуманого боргу.

Наприкінці жовтня 2023 року він зателефонував потерпілому з місць позбавлення волі. У розмові погрожував та вимагав віддати гроші.

Далі діяли його раніше судимі спільники з волі – двоє 24-річних та 22-річний жителі Луцька. Вони прийшли до військового додому, а згодом його тероризували, били та погрожували.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків в одному із закладів відпочинку обласного центру у визначений день передачі коштів.

Наразі усім обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у Волинській області, оперативний супровід – працівники обласних Управління СБУ та Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора