Виготовила вибухівку та готувала теракт – судитимуть жительку Полтавщини

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Полтавщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні цього року у месенджері «Телеграм» представник спецслужб рф запропонував жінці співпрацю. За грошову винагороду вона погодилася здійснити терористичний акт в одному з населених пунктів Полтавщини.

Виконуючи вказівки «куратора», жінка придбала необхідні компоненти та в орендованій квартирі виготовила вибуховий пристрій. З метою його активації вона придбала в інтернеті GSM-контролер та планувала замовити акумуляторну батарею.

Вибуховий пристрій жінка повинна була віднести у вказане «куратором» місце. Однак завдяки скоординованим діям правоохоронців теракту вдалося запобігти, а жінку – затримати.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, готування терористичного акту, зберігання без передбаченого законом дозволу, а також незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухового пристрою (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури