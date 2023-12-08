Чернігівські поліцейські затримали підозрюваного, який представлявся лікарем та ошукував пенсіонерок

Оперативники Чернігівського райуправління поліції спільно з колегами з оперативних служб затримали в Коростені Житомирської області 20-річного чоловіка за підозрою у шахрайських діях щодо літніх жінок. Молодик представлявся лікарем та повідомляв пенсіонеркам про нещастя, які нібито трапилися з їх рідними. На «порятунок» родичів жінки віддавали шахраю всі заощадження.

Вдень 4 грудня до поліції звернулась 83-річна мешканка Чернігова. Потерпіла пенсіонерка пояснила поліцейським, що до неї зателефонував невідомий, який назвався лікарем. За його словами, донька пенсіонерки потрапила у ДТП і тепер терміново потребує коштів на операцію. Схвильована жінка погодилася допомогти.

Хитрий шахрай запропонував літній жінці написати розписку, а потім прочитати її в голос по телефону. Потерпіла зачитала і свої повні дані, і свою адресу. Саме на це і очікував зловмисник. Вже невдовзі додому до пенсіонерки прибув незнайомець за грошима. Вона віддала всі заощадження: 50 тисяч гривень.

Лише згодом жінка зателефонувала до доньки та дізналася, що з нею все гаразд. Потерпіла в розпачі звернулася по допомогу до поліції.

В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 20-річний безробітний одесит. Після скоєного в Чернігові зловмисник поїхав спочатку до столиці, а наступного ранку вирушив до м. Коростень. Там він у подібний спосіб ошукав іншу пенсіонерку, отримавши від неї 75 тисяч гривень.

Оперативники чернігівської поліції розшукали зловмисника в Коростені та затримали його. При собі він мав речові докази: мобільний телефон та частину грошей, здобутих злочинним шляхом.

Зловмисник зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення, його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські оголосили молодикові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство).

Наразі поліція досліджує можливу причетність фігуранта до інших подібних кримінальних правопорушень на території України. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області