Судитимуть очільника парламенту Чечні, який відправляв загони «кадирівців» на війну проти України

Служба безпеки завершила розслідування стосовно голови парламенту Чеченської республіки Магомеда Даудова, який сприяє збройній агресії рф.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року фігурант виконував вказівку Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.

За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення «північ-ахмат»», а також батальйони «південь-ахмат», «захід-ахмат» та «схід-ахмат».

Згодом ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань рф та перекинули до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Там «кадирівці» беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам.

Крім того, протягом липня-листопада 2022 року Даудов неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя.

Під час поїздок він зустрічався з ватажками бойовиків та закликав їх до ведення бойових дій проти Сил оборони.

Також зловмисник розміщував на власному Телеграм-каналі дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Даудову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

⁠ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України