Завершено досудове розслідування, відносно чоловіків, які пограбували лікаря у Києві

За скоєння злочину правопорушникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що подія трапилась на початку червня цього року на бульварі Шевченка, що у Шевченківському районі столиці. Тоді до чергової частини поліції Києва звернувся чоловік та повідомив, що на нього напали невідомі, а після забрали дороговартісне медичне обладнання.

Як розповів начальник відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці вже за декілька хвилин прибули на місце скоєння злочину, опитали потерпілого та розпочали пошуки нападників:

«Ми з’ясували, що потерпілий приїхав до столиці з метою придбання дороговартісного медичного обладнання. Під час відпрацювання інформації на вулиці Саксаганського ми затримали одного з нападників, а його спільників неподалік Центрального залізничного вокзалу».

Затримані – уродженці міста Харкова, Ворзеля та мешканець Черкаської області, 1975, 1995 та 1992 років народження. Крім того, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили, що 45-річний харків’янин раніше судимий за скоєння пограбування, він минулого року звільнився з місць позбавлення волі.

«Нападникам ми повідомили про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Шевченківський районний суд столиці обрав їм запобіжний захід тримання від вартою, без можливості внесення застави. Фігурантам загрожує від восьми до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав правоохоронець.

На даний час досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Києва