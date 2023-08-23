Виконроба вінницького підприємства на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про вчинення виконробом однієї з вінницьких будівельних компаній службового підроблення й заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що підприємство згідно з договорами, укладеними із Волинською обласною державною адміністрацією, виконувало роботи з реконструкції нежитлових приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини в Ковелі та Ковельському районі.

При цьому виконроб вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.

На підставі підроблених посадовцем документів на рахунки підприємства було зайво перераховано понад 310 тисяч гривень бюджетних коштів.

Далі – слово за судом.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури