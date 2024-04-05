Викрали конфіденційну інформацію з бази даних відомої медичної лабораторії: у Києві судитимуть двох експрацівників установи

Зловмисники скопіювали конфіденційну інформацію відносно лікарів та клієнтів медлабораторії та хотіли отримати гроші від керівництва установи за нерозповсюдження викрадених даних. Поліцейські зібрали докази злочинних дій фігурантів та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене підозрюваним загрожує до шести років ув’язнення.

До Оболонського управління поліції Києва надійшла заява від представників відомої медичної лабораторії, про те, що невідомі вкрали конфіденційну інформацію відносно лікарів та клієнтів з їх бази даних. Відтак, слідчі територіального управління поліції спільно із працівниками управління кіберполіції у м. Києві та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури викрили у несанкціонованому копіюванні конфіденційної інформації двох експрацівників вказаної установи.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що двоє експрацівників медичної лабораторії – чоловік, 1983 року народження, та жінка, 1976 року народження, скопіювали конфіденційну інформацію відносно лікарів та клієнтів медлабораторії та переслали собі. В подальшому зловмисники хотіли отримати гроші від керівництва установи за нерозповсюдження викраденої інформації.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські виявили на їх комп’ютерах викрадену інформацію.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, що призвело до її витоку, вчиненому особою, яка має право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі зібрано усі докази злочинних дій правопорушників, а обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва