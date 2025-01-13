Викрило схему заробітку на військовозобов’язаних у миколаївському ТЦК

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського ОТЦК та СП, який брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних.

Протиправний механізм діяв з початку 2024 року. Двоє співробітників миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки пропонували «допомогу» охочим уникнути мобілізації.

За 4-5 тис. доларів США вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За додаткову оплату в середньому 3 тис. доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус «придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах»

9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від «клієнта» 4,5 тис. доларів США.

Фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави 1 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.

Слідство триває, ДБР встановлює всіх осіб, причетних до схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань