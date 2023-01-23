Викрито експравоохоронця, який під час окупації очолив село на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому старшому інспектору відділу організаційного забезпечення управління «Корпусу оперативно–раптової дії» ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов не бік ворога.

У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду «главы администрации с. Веселое».

«Посадовець» видавав довідки місцевим мешканцям, які зареєстровані у інших населених пунктах, а фактично проживали у с. Веселе Харківського району, для можливості їх пересування по території села, а також для проходження перевірки на російських блокпостах.

Крім того, він примушував людей до господарських робіт, прибирання вулиць, розвантаження та видачі гуманітарної допомоги від країни-агресора.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві,

Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура