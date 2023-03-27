Викрито корупційну схему вимагання коштів у експортерів зерна

Затримано одного з фігурантів, який вимагав у представника приватного підприємства понад 12 тисяч доларів США неправомірної вигоди за врегулювання питання зі спеціалізованими державними установами Одеської області щодо отримання висновків фітосанітарних експертиз про відсутність у зерні шкідників та видачі відповідних сертифікатів.

Задокументували злочинну схему слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з працівниками УСБУ в Одеській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Встановлено, що затриманий 53-річний мешканець м. Ізмаїл мав опосередкований вплив на ТОВ з надання фумігаційних послуг, адже співзасновником підприємства була його дружина. Відтак він вимагав неправомірну вигоду у суб’єктів господарювання за видачу фітосанітарних сертифікатів. Зловмисник пропонував посередницькі послуги для врегулювання цих питань з уповноваженими особами Одеської обласної фітосанітарної лабораторії та Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Фігуранта затримали під час отримання неправомірної вигоди від представника одного з приватних підприємств, яке займалося експортом зерна. Підприємство отримало висновок фітосанітарної лабораторії про наявність в кукурудзі шкідників, відтак його представник звернувся до підконтрольного зловмиснику ТОВ для проведення фумігації зерна. Натомість зловмисник запропонував «розв’язати питання» отримання фітосанітарних сертифікатів на постійній основі, оцінивши послуги у 12 200 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка у ресторані під час чергової передачі йому коштів, які він вимагав у підприємця. У зловмисника вилучили 2500 доларів США.

За місцем проживання фігуранта, а також за місцем роботи та проживання службових осіб уповноважених органів проведено низку обшуків. Вилучено грошові кошти та інші речові докази злочинної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Слідство триває з метою встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників корупційної схеми.

Управління комунікації Національної поліції України