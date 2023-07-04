Викрито мешканця Балаклії, який забезпечував окупантів телефонним зв’язком

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 59-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканець м. Балаклія під час захоплення населеного пункту збройними силами рф пішов на співпрацю з окупантами. У червні минулого року чоловік обійняв посаду спеціаліста експлуатації ЖКГ в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Підозрюваний, відповідаючи за зв’язок, налаштовував автоматичну телефонну станцію, ремонтував кабелі зв’язку та телефонні апарати.

Дізнання проводить ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура