Викрито наркоугруповання, яке налагодило контрабандне постачання заборонених пігулок до України

Зловмисники налагодили канал постачання та збуту заборонених в Україні псевдоефедринових пігулок, які використовуються для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін». Лідер угруповання, який мешкає за кордоном, відправляв пігулки своїм спільникам, які збували їх по всій країні за допомогою сервісу поштових відправлень. Такий «бізнес» приносив їм понад два мільйони гривень прибутку на місяць.

Припинили злочинну діяльність наркоугруповання оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції у співпраці з оперативними підрозділами під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Організував незаконну діяльність 39-річний громадянин України, який на даний час перебуває у Польщі. Собі у спільники він взяв 55-річну киянку. Зловмисники налагодили контрабандне постачання заборонених в Україні псевдоефедринових пігулок. Чоловік пересилав пігулки через логістичні компанії своїй спільниці, яка за місцем проживання зберігала їх та фасувала на дрібні дози. «Товар» рекламували на вебресурсах, які лідер угруповання особисто адміністрував, а для безпосереднього збуту заборонених речовин вони залучили трьох мешканців столиці віком від 26 до 48 років, які збували їх через поштові відправлення. Щомісячно фігуранти продавали близько 100 тисяч заборонених пігулок, отримуючи понад два мільйони гривень прибутку на місяць.

Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР провели 10 одночасних санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів на території Києва, Донецької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, де вилучили понад 11 тисяч псевдоефедринових пігулок. З такої кількості сировини утримувачі нарколабораторій могли б виготовити близько 7 кг метамфетаміну.

Трьох активних учасників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 311 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів вчинені повторно, організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі два мільйони гривень кожному.

Процесуальні рішення відносно дій лідера угруповання та ще одного фігуранта, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів будуть прийняті після надходження результатів експертиз.

Відповідно до санкції статті підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України