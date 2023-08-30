Викрито нові злочини російського олігарха Шелкова в Україні, йому оголошено про додаткові підозри

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила нові злочини підсанкційного олігарха з рф Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Встановлено, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в росію.

Така схема діяла до повномасштабного вторгнення рф і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.

Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));

▪️ 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, що у червні цього року слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за іншим епізодом незаконної діяльності. Тоді підозра була оголошена за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Тоді українська спецслужба встановила, що Шелков приховано постачає українську титанову сировину до рф для потреб російського військово-промислового комплексу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Оскільки фігурант перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Служба безпеки України