Викрито підприємця, який заволодів майном ТОВ на суму понад ₴4,2 млн.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору ТОВ у протиправному заволодінні майном підприємства, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 206-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний вчинив злочин у сфері господарської діяльності, організувавши оборудку з використанням підроблених документів.
Встановлено, що підозрюваний разом зі своїм братом заснував ТОВ, що спеціалізується на наданні в оренду нерухомості. Статутний капітал вказаного ТОВ формувався майном у вигляді нежитлових приміщень.
Після смерті одного із засновників його брат вирішив заволодіти часткою померлого. Для цього підозрюваний, діючи спільно з іншими особами, організував підроблення документів від імені свого брата, зокрема договір купівлі-продажу частки, заяву про вихід зі складу учасників ТОВ тощо.
Після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ підозрюваний протиправно заволодів і отримав змогу одноосібно розпоряджатися часткою майна, що перебувало у статутному капіталі підприємства, на загальну суму понад 4,2 млн грн.
Встановлюється коло інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet