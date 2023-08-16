Викрито підприємця, який заволодів майном ТОВ на суму понад ₴4,2 млн.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору ТОВ у протиправному заволодінні майном підприємства, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 206-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вчинив злочин у сфері господарської діяльності, організувавши оборудку з використанням підроблених документів.

Встановлено, що підозрюваний разом зі своїм братом заснував ТОВ, що спеціалізується на наданні в оренду нерухомості. Статутний капітал вказаного ТОВ формувався майном у вигляді нежитлових приміщень.

Після смерті одного із засновників його брат вирішив заволодіти часткою померлого. Для цього підозрюваний, діючи спільно з іншими особами, організував підроблення документів від імені свого брата, зокрема договір купівлі-продажу частки, заяву про вихід зі складу учасників ТОВ тощо.

Після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ підозрюваний протиправно заволодів і отримав змогу одноосібно розпоряджатися часткою майна, що перебувало у статутному капіталі підприємства, на загальну суму понад 4,2 млн грн.

Встановлюється коло інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура